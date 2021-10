Hyundai Santa Fe, altra versione elettrificata ma ora Plug-in

Hyundai Santa Fe si è ritagliata una fetta importante nel segmento dei Suv di fascia alta, per la sua versatilità e le dotazioni hi-tech disponibili fin dai livelli dʼingresso. Ora il Suv coreano completa la gamma con la versione Plug-in Hybrid , che garantisce unʼautonomia a zero emissioni fino a 58 chilometri e va ad affiancare lʼaltra versione Full Hybrid già a listino.

Il powertrain ibrido poggia su un motore 1.6 turbo benzina e un motore elettrico da 66,9 kW, che insieme sviluppano la potenza combinata di 265 CV e 350 Nm di coppia massima. La stessa motorizzazione del più piccolo Tucson Plug-in per intenderci. Di serie cʼè il selettore Terrain Mode, che ottimizza potenza, coppia e frenata in base alle condizioni stradali. Un Suv davvero intrigante, forte in questa versione della trazione integrale e dellʼormai obbligato cambio automatico a 6 rapporti. La batteria può essere ricaricata sia presso le colonnine pubbliche, sia tramite wall-box domestica compatibile, operazioni gestibili tramite smartphone e la nuova versione dellʼapp Bluelink.

La strumentazione digitale poggia sul doppio schermo: cluster da 12,3 pollici dietro il volante e display per lʼinfotainment da 10,25 pollici, con connettività Apple CarPlay e Android Auto. Sotto lʼocchio del guidatore cʼè quindi un maxi-schermo digitale che funge da pannello di controllo. Gli interni offrono livelli di abitabilità eccelsi, inclusa la possibilità di avere la terza fila di sedili e i 7 posti a sedere. Elevatissima la dotazione di sicurezza, che fra le altre cose propone il sistema Highway Driving Assist (HDA) per tenere la marcia a centro corsia, adattando anche la velocità in base ai dati di navigazione e traffico circostante.

Hyundai Santa Fe Plug-in Hybrid è disponibile nellʼallestimento XClass, con fari full LED, cerchi in lega da 19 pollici, tetto panoramico elettrico, interni in pelle con sedili anteriori e posteriori riscaldabili e navigatore. Prezzi da 52.000 euro, con opzione anche rateale a partire da 369 euro al mese e un vantaggio cliente di 9.000 euro. Solita garanzia unica Hyundai di 5 anni a km illimitati, mentre per la batteria che alimenta il motore elettrico è di 8 anni/160.000 chilometri.

