Hyundai Santa Fe, pronta la quarta generazione del grande Suv

Debutta in Italia la quarta generazione di Hyundai Santa Fe , il grande Suv di segmento D che da ventʼanni rappresenta il top di gamma del brand coreano. Proprio per questo, lʼesordio avviene con lʼesclusiva versione “20th Anniversary”, che prevede la motorizzazione Full Hybrid da 230 CV , il cambio automatico, la trazione integrale e lʼabitacolo con 7 posti.

Un Suv di fascia alta, che va oltre il pur grande e rinnovato Tucson, equipaggiato col miglior know-how tecnico e digitale oggi reperibile sul mercato. Ma Santa Fe si fa notare già per il design, completamente rivisitato in questa quarta serie, e con la versione “20th Anniversary” che include il tetto panoramico, i cerchi da 19 pollici e i nuovi gruppi ottici Full LED estesi in orizzontale, per enfatizzare la personalità del Suv. L’elevato equipaggiamento di serie include poi gli interni in pelle, i sedili anteriori regolabili elettricamente, il portellone posteriore elettrico, il navigatore con display touch da 10,25 pollici, il Cluster Supervision da 12,3 pollici e tutti i sistemi di guida assistita Hyundai Smart Sense.

Hyundai Santa Fe è un Suv confortevole e spazioso, ma con le qualità dinamiche di un fuoristrada, grazie al selettore Terrain Mode che permette di modulare i vari impieghi della trazione integrale. Pur non essendo plug-in (cioè ricaricabile), il powertrain Full Hybrid esalta lʼefficienza ibrida del Suv. Merito del 1.6 turbo benzina a iniezione diretta e del motore elettrico da 44,2 kW, che trae la sua potenza da una batteria agli ioni polimeri di litio da 1,49 kWh. Il sistema sviluppa una potenza combinata di 230 CV e una coppia massima di 350 Newtonmetri.

Detto che con lʼapp Bluelink è possibile gestire da remoto molte funzioni del veicolo, la nuova Santa Fe “20th Anniversary” costa a listino 56.700 euro. È ovviamente disponibile il finanziamento, con quote da 349 euro al mese per 4 anni e anticipo di 22.900 euro, per un vantaggio complessivo di 6.000 euro. Come tutte le Hyundai commercializzate in Italia, la garanzia compre 5 anni a chilometraggio illimitato.

