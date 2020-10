Armonia e sensualità, la nuova via di Hyundai Tucson

Il new look del Suv medio Hyundai (in attesa del più grande Santa Fe, anchʼesso pare rinnovato in profondità) svela un design armonioso e volumi ben proporzionati, che hanno permesso di allungare il passo e definire una linea più sinuosa. Il cofano allungato, le carreggiate più ampie e il portellone nuovo infondono una linea da crossover sportivo, anche se le motorizzazioni guardano più al tema della sostenibilità. Nellʼofferta di propulsori ci saranno infatti le versioni ibride a 48 Volt e le ibride plug-in ricaricabili, questʼultime con il neonato motore turbo benzina 1.6 denominato “Smartstream”, e abbinato a un motore elettrico da 44,2 kW con batteria agli ioni di litio.

Rivoluzione ancor maggiore si annuncia allʼinterno di Tucson 4, con Hyundai che definisce lʼabitacolo “Interspace”, a voler comunicare la carica di modernità degli ambienti. Via manopole e pulsanti, cʼè ora un nuovo layout del dual cockpit, con il cruscotto ribassato che stravolge il classico alloggiamento superiore del quadro strumenti, per lasciare “pulite” le superfici a contatto col parabrezza. Il disegno degli interni sembra avvolgere i passeggeri e la fascia centrale è orientata in verticale per dare lʼidea pacifica e rilassante di una cascata.

Il nuovo Tucson sa essere però anche “cattivo”, grazie alla trazione integrale (ma ci sono anche le tradizionali 2WD) e al nuovo Terrain Mode che modula tante opzioni di marcia, incluse le inedite su fango, sabbia e neve. Arriverà nelle concessionarie entro fine anno, nel 2021 toccherà poi alle versioni plug-in.

Nello speciale motori anche la Hyundai Tucson