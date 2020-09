Hyundai rivoluziona il Tucson e lo proietta nel futuro

Accontentiamoci per il momento di queste poche foto. Lʼidentità della Nuova Hyundai Tucson sarà svelata soltanto il 15 settembre, ma già si sa che il Suv ha subìto una rivoluzione radicale, per stile, interni e concetto di veicolo. Il passo allungato conferisce poi al Suv un carattere sinuoso, che guarda alle coupé.

Lʼaudacia è la prima nota che si coglie nel lavoro dei progettisti Hyundai, che hanno voluto creare un world Suv apprezzato ovunque per lʼoriginalità e la fuoriuscita dagli schemi. Il concetto base si chiama “Parametric Dynamics” e crea numerose soluzioni grazie allʼarmonia insita nei dati digitali: cofano più lungo, carreggiate più ampie, portellone nuovo e taglio sportivo, ma anche angoli, superfici, ombre creano un design senza precedenti per la Casa coreana. Anche le luci diurne seguono questo concetto (Parametric Hidden Lights), e siamo soltanto agli esterni.

Già perché gli interni della Nuova Tucson promettono altre sorprese. Hyundai definisce lʼabitacolo “Interspace”, quasi a voler comunicare la carica di modernità degli ambienti. Cʼè un nuovo layout del dual cockpit, che offre uno spazio personalizzato e ottimizzato per unʼesperienza a bordo high-tech. Il cruscotto ribassato stravolge il classico alloggiamento superiore del quadro strumenti, per lasciare “pulite” le superfici a contatto col parabrezza, esaltando la sensazione di spaziosità. Il disegno degli interni sembra avvolgere i passeggeri, mentre la fascia centrale è orientata in verticale per dare lʼidea pacifica e rilassante di una cascata.