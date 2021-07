Hyundai Tucson, arriva la versione Hybrid Plug-in

Ha esordito soltanto a gennaio 2021, ma Hyundai continua ad aggiungere tasselli alla gamma di Tucson , il Suv medio di segmento C che si fa “rispettare” sul mercato per gli elevati contenuti smart tech di cui è equipaggiato. Oggi arriva la versione ibrida plug-in , che si aggiunge alle due mild hybrid benzina e diesel e alla Full Hybrid non ricaricabile.

Salgono così a 4 i modelli ibridi di Hyundai Tucson, distinti e in grado pertanto di soddisfare le esigenze di ogni automobilista. In tutti i casi il motore 1.6 benzina T-GDi Smartstream accompagna lʼelettrificazione del brand coreano e, per la versione plug-in, è abbinato al motore elettrico da 66,9 kW, così da sviluppare la potenza combinata di 265 CV e 350 Nm di coppia massima. Lʼefficienza è garantita anche dallʼActive Air Flap, un regolatore dellʼingresso dellʼaria nel vano motore che dipende dalla temperatura del liquido di raffreddamento, dalla velocità e da altri fattori. Di serie Tucson Hybrid plug-in ha il cambio automatico a 6 rapporti e la trazione integrale.

Suv di notevole spessore tecnico, Hyundai Tucson plug-in vanta equipaggiamenti standard importanti, dai fari full LED ai cerchi in lega leggera da 19 pollici, dal climatizzatore a tre zone ai due schermi da 10,25 pollici ciascuno con sistema di navigazione e connettività Apple CarPlay e Android Auto. Tutto di serie, come la retrocamera e la funzione di parcheggio in automatico (senza mani da parte del conducente). La spaziosità del bagagliaio va da 558 a 1.737 litri con i sedili ripiegati. Cʼè poi il pulsante che permette al guidatore di passare alla guida 100% elettrica spontaneamente, marciando così a zero emissioni fino a 62 chilometri.

Hyundai fornisce per la ricarica del Suv il caricatore di bordo da 7,2 kW e lʼinstallazione della Wallbox domestica. Questa, tramite lʼapp Bluelink, consente di ricaricare lʼauto da remoto stabilendo anche gli orari più convenienti. Grazie allʼofferta lancio, Hyundai Tucson Plug-in Hybrid in allestimento XLine è proposta a 36.500 euro, con un vantaggio per il cliente di 8.000 euro in caso di permuta o rottamazione di un veicolo datato almeno 10 anni (Ecobonus statale). Garanzia di 5 anni sul veicolo, di 8 anni/160.000 km sulla batteria ad alta tensione.

