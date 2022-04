Hyundai rilancia il Long Test Drive di Kona Electric

Si tratta in pratica di un

Long Test Drive

le Hyundai elettriche rappresentato il 20% dei volumi di vendita totali del brand in Europa

del B-Suv Hyundai 100% elettrico, il modo migliore per scoprire nel dettaglio le caratteristiche della trazione elettrica. Perché detto fuori dai denti, ormai questo tipo di automobili prenderà il sopravvento nel giro di pochi anni. Lo dimostra la stessa Hyundai, che nei primi due mesi del 2022 ha raddoppiato i volumi di vendita d auto elettriche rispetto a un anno fa, e ormai

Ben venga allora lʼesperienza di guida per due giorni con Kona Electric . Unʼauto proposto a listino in due versioni: la

standard

long-range

Lʼautonomia di marcia

con una singola ricarica

arriva fino a 484 km nel ciclo combinato e oltre 660 km nel ciclo urbano

ha una batteria da 39,2 kWh e un motore da 136 CV (100 kW), mentre laha batteria da 64 kWh e motore elettrico da 204 CV (150 kW). Entrambe le versioni erogano 395 Nm di coppia immediata, subito disponibile, per scatti davvero vivaci e divertenti.. Ricaricare la batteria dal 10% all’80% richiede solo 47 minuti, utilizzando un caricatore rapido (DC) da 100 kW, ma sono varie le modalità di ricarica del veicolo.

Per aderire al

programma Hyundai Electric Driving Experience

in vigore fino al 30 giugno

Card Charge MyHyundai

, è possibile prenotarsi tramite gli showroom Hyundai oppure sul sito hyundai.it nella sezione dedicata, con pochi clic per selezionare la concessionaria per il ritiro e il periodo del test. La Kona Electric in dotazione sarà fornita di cavo per la ricarica e, il più esteso network di ricarica in Europa, che consente di accedere alle colonnine dei principali operatori e a tariffe agevolate.

Kona Electric è dotata di un cluster digitale da 10,25 pollici, affiancato al display centrale sempre da 10,25 pollici, che comprende navigatore ed è connesso tramite Bluelink, Hyundai Live Services, Apple CarPlay e Android Auto.

In Italia Hyundai offre la garanzia unica di 5 anni a km illimitati

Il prezzo di listino in promozione è di 26.900 euro

e 8 anni/160.000 km sulla batteria ad alta tensione., con maxi-rottamazione e finanziamento Super i-Plus.