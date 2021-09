Hyundai Kona, una su quattro in Europa è elettrica

Una Hyundai Kona su quattro venduta in Europa è elettrica . In Germania addirittura una su due. Dal 2018, anno del suo lancio, sono state vendute circa 142.000 Kona Electric nel mondo, ma più di 100.000 nel Vecchio Continente . Una scelta che sembrava ardita allora, ma che invece si è rivelata giusta e vincente, con Hyundai che intende lanciare altri 12 modelli elettrici in Europa entro il 2025, e in rampa di lancio cʼè già Ioniq 5 .

Prodotto in Europa, in un impianto nella Repubblica Ceca, Hyundai Kona EV è disponibile in Italia in due differenti versioni elettriche: quella con batteria standard da 39,2 kWh, capace di garantire unʼautonomia di 305 km con una singola carica; la long-range con batteria da 64 kWh e autonomia di marcia di 484 chilometri. In città fa anche meglio e Kona Electric ha stabilito una serie di record con piloti professionisti: 790 km con una sola carica nel ciclo urbano; record di autonomia percorrendo la bellezza di 1.026 km sul circuito tedesco di Lausitzring. Le condizioni in cui si guida impattano molto, chiaramente, sulle prestazioni della batteria.

Il gruppo Hyundai si muove in unʼottica ecosostenibile a 360 gradi. Lo stabilimento ceco che produce la Kona elettrica (HMMC) utilizzerà al 100% fonti di energia rinnovabile già dal 2022, ponendosi come uno dei siti più allʼavanguardia nel mondo. Hyundai si è pure impegnata a diventare Carbon Neutral entro il 2045, cioè i suoi stabilimenti nel mondo non emetteranno più emissioni nocive di CO2. Hyundai è anche entrata nel consorzio Ionity, la principale rete di stazioni per la ricarica veloce in Europa.

Il programma di auto elettriche che concerne Kona, la gamma Ioniq e le altre rientra in questa strategia. La stessa Kona EV è stata scelta per il tour europeo della sostenibilità, che promuove stili di vita e pratiche sostenibili supportando vari progetti, fra i quali il “DAN, Divers Alert Network”, lʼassociazione no profit che si occupa della salvaguardia degli Oceani. In Italia il listino di Kona EV parte da 35.850 euro, ma lʼecobonus statale sconta il prezzo fino a 10.000 euro.