Hyundai Ioniq 5 N: un'elettrica da primato

Come ogni automobile sportiva che si rispetti, anche la Ioniq 5 N è diversa dalle sorelle non sportive e oltretutto, come tradizione vuole, è più “muscolosa”, per cui è più lunga di 8 cm e più larga di 5 cm. Come ha fatto? Ve lo spieghiamo: ha nuovi paraurti e nuovi passaruota sotto i quali spiccano i cerchi in lega da 21”, ma come è buon costume secondo il credo del motorsport, presenta diverse “aperture” sulla carrozzeria, che servono a raffreddare le componenti sotto stress, tipo i freni. Questi sono composti da dischi della misura di 400 mm all’anteriore con pinze a quattro pompanti. Spostandoci verso il retro della vettura, si scorge l’estrattore che fa capolino dal paraurti e insieme allo spoiler ubicato sopra il lunotto generano efficienza aerodinamica a favore delle prestazioni, mentre il sistema di recupero dell’energia mette a disposizione una forza frenante che arriva fino a 0.6 G.

Gli interni sono molto racing

Colori scuri, un pizzico di sostenibilità e tanto racing nell’abitacolo della Hyundai Ioniq 5 N. La scelta accurata dei materiali è passata anche dall’utilizzo di componenti ecologici, mixati in tonalità scure (come il nero) e in accenti di Performance Blue, ovvero del classico colore azzurro tipico delle Hyundai N. Seduti nell’abitacolo si apprezzano dei particolari di stampo racing, come il dettaglio della bandiera a scacchi riproposto nei pannelli porta, nella pedaliera o nei battitacco. Tutto è finalizzato per mettere a proprio agio il conducente e i passeggeri, facendoli sentire, chiaramente, in perfetta sintonia con il carattere della Ioniq 5 N. Pensate che in Hyundai hanno rimodulato la consolle centrale per migliorare il supporto in fase di contenimento degli arti inferiori, quando si pratica una guida molto sportiva in pista. Il guidatore può impostare le modalità di guida direttamente dal volante, scegliendo due diverse gestioni dei flussi di energia: Sprint, per avere il massimo dalla Ioniq 5 N ed Endurance, che privilegia l’efficienza energetica rispetto alla potenza pura. Sul volante si trova anche il tasto con la sigla NGB (che sta per N Grin Boost): quando si aziona, si ottiene per poco tempo il massimo delle prestazioni in accelerazione. In questo caso sono molto utili i sedili rinforzati e profilati, montati 2 cm più in basso rispetto a quelli della normale Ioniq e personalizzabili nel design e nei loghi.