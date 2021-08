Hyundai Bayon, Suv compatto ma di grande versatilità

Arriva un nuovo modello in casa Hyundai . Si chiama Bayon ed è un piccolo Suv compatto di 4,18 metri di lunghezza, con passo di 2,58 metri, ma che vanta una funzionalità da segmento superiore, basti pensare che il bagagliaio è in grado di offrire una capacità di carico pari a 411 litri .

Bayon, alter ego di Kona Ufficio stampa 1 di 28 Ufficio stampa 2 di 28 Ufficio stampa 3 di 28 Ufficio stampa 4 di 28 Ufficio stampa 5 di 28 Ufficio stampa 6 di 28 Ufficio stampa 7 di 28 Ufficio stampa 8 di 28 Ufficio stampa 9 di 28 Ufficio stampa 10 di 28 Ufficio stampa 11 di 28 Ufficio stampa 12 di 28 Ufficio stampa 13 di 28 Ufficio stampa 14 di 28 Ufficio stampa 15 di 28 Ufficio stampa 16 di 28 Ufficio stampa 17 di 28 Ufficio stampa 18 di 28 Ufficio stampa 19 di 28 Ufficio stampa 20 di 28 Ufficio stampa 21 di 28 Ufficio stampa 22 di 28 Ufficio stampa 23 di 28 Ufficio stampa 24 di 28 Ufficio stampa 25 di 28 Ufficio stampa 26 di 28 Ufficio stampa 27 di 28 Ufficio stampa 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

Versatilità importante nel segmento B-Suv, dove Bayon fa il suo ingresso con lʼarmonia dei suoi due volumi, la spaziosità degli interni e tanta tecnologia. Un poʼ lʼalter ego di Kona, pari categoria ma look più dinamico. I due motori in gamma sono o il classico 1.2 benzina da 84 CV con cambio manuale a 5 marce o lʼevoluto mild hybrid 1.0 turbo benzina a 48 Volt, che di cavalli ne sviluppa 100 e si abbina a due tipi di trasmissione: il cambio manuale intelligente (iMT) o lʼautomatico a doppia frizione e 7 rapporti.

Per stile Hyundai Bayon si caratterizza per l’ampia griglia frontale anteriore, con i gruppi ottici divisi in tre parti a creare un’architettura di luci unica e distintiva. Nella parte posteriore le luci a forma di freccia sottolineano la dinamicità dei montanti e sono unite visivamente da una sottile linea rossa orizzontale. Allʼinterno spiccano i due schermi, ciascuno da 10,25 pollici, lʼabitacolo è sempre connesso e le dotazioni di sicurezza sono da prima della classe nella categoria di riferimento.

Elevatissimo lʼequipaggiamento in termini di sicurezza, con il sistema Hyundai SmartSense che integra dispositivi come lʼassistente di corsia, quello che previene il rischio dʼincidenti attivando i dispositivi in automatico, la spia del livello di attenzione del guidatore e quella per evitare incidenti nelle manovre di parcheggio e in retromarcia. È previsto anche il sistema che avvisa il guidatore circa la presenza di qualcuno sul sedile posteriore, impedendogli di chiudere lʼauto.

Già disponibile a listino, la nuova Hyundai Bayon costa a partire da 16.800 euro in promozione lancio. Accedendo al finanziamento per 36 mesi, bastano 5.720 euro di anticipo e rate da 139 euro al mese, comprensive di polizza furto e incendio.

Nello speciale motori anche il nuovo modello Hyundai Bayon