Hyundai svela Bayon, il nuovo e tech B-Suv compatto

Design europeo e tecnologie asiatiche, un mix esplosivo per il nuovo modello Hyundai che si appresta a sbarcare sui mercati europei. Si chiama Bayon (chiaro riferimento alla città francese di Bayonne) ed è un B-Suv compatto ma con interni spaziosi , un grande bagagliaio da 411 litri e un corposo pacchetto di dotazioni di sicurezza e connettività. In più le motorizzazioni mild hybrid a 48 Volt che ben si attagliano ai mercati europei.

Lungo 4,18 metri (più o meno le dimensioni di Kona), Hyundai Bayon esprime un look filante per quel montante C nella parte posteriore di tipo sportivo. Davanti spicca la grande griglia frontale, che si apre verso il basso rafforzando la presenza su strada del modello, mentre i gruppi ottici divisi in tre parti creano un design unico e distintivo. Una leggera presa dʼaria orizzontale accompagna le luci di posizione diurne. Le luci posteriori hanno una dinamica forma di freccia e sono unite da una sottile linea rossa orizzontale. Bayon si offre in ben 9 colori di carrozzeria, tra cui lʼinedito Mangrove Green, e ci sono varie opzioni con il tetto bicolore Phantom Black.

Gli interni del B-Suv Hyundai rappresentano lʼattuale stato dellʼarte nel segmento quanto a contenuti hi-tech. Un cluster digitale da 10,25 pollici è affiancato a uno schermo audio da 8 pollici oppure allʼAudioVideoNavigation da 10,25 pollici, modernissimo e che implementa tante funzioni, da gestire anche online. Se si opta per il Display Audio da 8 pollici, si ha comunque la connettività coi sistemi operativi Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless. Due le prese Usb a disposizione dei passeggeri.

Il pacchetto di sistemi di sicurezza Hyundai SmartSense accorpa tutti i principali ausili alla guida, tra cui il nuovo Parcheggio Attivo che effettua manovre in automatico e, nel caso, frena il veicolo da solo. Quanto alle motorizzazioni, cʼè sì il “vecchio” 1.2 MPI benzina da 84 CV, ma soprattutto due ibride 1.0 T-GDi a 48 Volt, da 100 e da 120 CV. I cambi sono manuale intelligente a 6 marce o a doppia frizione a 7 marce (7DCT). La versione da 100 CV è disponibile anche senza il 48 V mild hybrid.