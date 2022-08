Husqvarna rinnova i modelli 2023 a 2 e 4 Tempi

La gamma Enduro 2023 si compone di 7 modelli TE ed FE a 2 e 4 tempi

TE 150, TE 250 e TE 300

FE 250, FE 350, FE 450 ed FE 501

, per soddisfare le capacità di qualsiasi pilota, anche alle prime esperienze. La line-up si caratterizza per le grafiche blu scuro con tocchi in giallo elettrico, familiari alla storia del brand, e si compone delle moto a 2 tempie delle 4 tempi. Tutti i modelli 4 tempi hanno di serie due mappe motore e il controllo di trazione. Esclusivo di Husqvarna è il telaietto in materiale composito a base carbonio, che pesa poco più di 1 kg ed è stato studiato con l’ausilio della dinamica computazionale per offrire una rigidezza ben precisa, oltre a contribuire a una maneggevolezza e un comfort eccezionali.

Le evolute

sospensioni WP

forcella XPLOR da 48 mm

I prezzi della gamma enduro 2023 vanno dai 9.790 euro della TE 150 ai 12.360 euro della FE 501.

hanno una capacità di assorbimento senza pari, regalando a ogni modello TE e FE una controllabilità e una guida ottimali. Laha le funzioni separate e registri di facile accesso, mentre al posteriore il leveraggio progressivo e il sistema di bilanciamento della pressione all’interno del mono offrono 300 mm di escursione della ruota, oltre a una notevole capacità di assorbire qualunque variazione del terreno.

La gamma Motocross 2023

Husqvarna ha presentato anche la

nuova generazione di modelli motocross TC a 2 e FC 4 tempi

TC 125 e la TC 250

iniezione elettronica di carburante

Prezzi di questa gamma da 9.600 a 11.550 euro

. Tante le innovazioni tecnologiche per i 5 modelli che compongono la line-up, e che riguardano motori, sospensioni, telai, forcelloni e sovrastrutture. Larafforzano la propria posizione di leader tra i modelli 2 tempi sul mercato grazie allʼavviamento con un tasto e allʼinedito sistema di, basato su uno speciale corpo farfallato con doppio iniettore. Le versioni 4 tempi 2023 della FC 250 e FC 350 sono invece state migliorate nel motore e nellʼelettronica, mentre per la FC 450 cʼè anche il motore riposizionato nel telaio per migliorare la centralizzazione delle masse.