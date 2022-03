Husqvarna presenta le nuove Svartpilen e Vitpilen 2022

La prima è declinata nelle due cilindrate 125 e 401, la Vitpilen soltanto 401, e tutte e tre le moto hanno il motore monocilindrico che rispetta lo standard Euro 5 e il telaio a traliccio in acciaio ad alta resistenza.

Look essenziale ma valorizzato dalle nuove grafiche e ciclistica leggera, sono i due binari su cui corre Husqvarna Svartpilen 125, dotata di una componentistica di alto livello, che deriva dalla sorella maggiore. Vanta infatti sospensioni WP, freni ByBre e ABS Bosch. Moto giovane, è guidabile con patente A1 ed è quindi perfetta per i piloti che si avviano alle prime confidenze con le due ruote. Il prezzo della Svartpilen 125 è di 5.510 euro, franco concessionario, ma con la promozione fino al 31 marzo che sconta lʼIVA dal listino, il prezzo scende però a 4.516 euro. E lʼassicurazione furto e incendio è inclusa per un anno!

Il monocilindrico Euro 5 da 373 cc e 44 CV di potenza caratterizza la Svartpilen 401, una moto già per cuori forti, dotata di sospensioni WP APEX ad alte prestazioni. Il cambio con funzione Easy Shift permette di cambiare rapporto senza ricorrere alla frizione. Nella dotazione in primo equipaggiamento sono poi gli pneumatici Pirelli Scorpion Rally STR, che infondono un ulteriore tocco di sportività alla moto, garantendo al contempo un grip eccezionale su un’ampia varietà di terreni.

Lo stesso motore è adottato dalla Vitpilen 401, la moto più versatile in casa Husqvarna, con una ciclistica dinamica e un’ergonomia più sportiva. Anche qui sospensioni e freni sono condivise con i modelli della gamma Svartpilen, come pure l’Easy Shift per cambi marcia senza frizione. Identico pure il prezzo delle due Husqvarna Svartpilen 401 e Vitpilen 401: 6.450 euro franco concessionario.