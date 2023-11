Honda Forza e ADV: ecco le colorazioni 2024

I due scooter, prodotti presso lo stabilimento italiano di Honda ad Atessa, in Abruzzo, avranno nuove tinte: quattro per l'ADV e due per il Forza.

A tutta "Forza" Lo scooter Forza è un modello che ha una lunga tradizione nei listini delle due ruote Honda. La memoria inizia il suo ricordo dai primi 250 degli anni Duemila, passando per i 300 e, oggi, 125, 350 e 750. Honda non ha mai nascosto il suo intento con il Forza, modello con il quale vuole regalare comfort, praticità, look accattivante, efficienza dei consumi e ottime prestazioni. In occasione del model year 2023 sia il Forza 125 che il Forza 350 hanno ricevuto un restyling che ha portato un nuovo frontale ispirato al più grande 750 e un nuovo gruppo ottico sia anteriore che posteriore. Sia il 125 che il 350 vantano anche un equipaggiamento di serie completo di controllo di trazione HSTC, regolazione elettrica del parabrezza, presa USB-C, un vano sottosella in grado di ospitare due caschi integrali e altri oggetti, luci full-LED e la Smart-Key per tutte le operazioni di blocco/sblocco delle serrature e del bloccasterzo.

Ufficio stampa Honda

Cosa cambia nel MY 2024 Curiosare un po' più a fondo nei dati di mercato ci ha permesso di scoprire che il Forza 125 è stato venduto in oltre 115.000 esemplari dalla sua introduzione in Europa (2015) ad oggi. Il Model Year 2024 resta tecnicamente invariato ed è disponibile anche in versione Deluxe con Smart Top-box di serie. Per il Forza 125 la gamma colori è stata razionalizzata e si potrà quindi scegliere in Mat Cynos Gray Metallic e in Pearl Falcon Gray. Salendo di listino troviamo il Forza 350, venduto in oltre 73.000 esemplari dalla sua introduzione in Europa (2013): per il 2024 sarà disponibile nelle nuove colorazioni Pearl Nightstar Black e Matt Pearl Cool White, oltre al conosciuto Matt Pearl Pacific Blue che avrà però i cerchi di colore nero, mentre sono stati confermati il Matt Cynos Gray Metallic e il Pearl Falcon Grey. Anche il Forza 350 è disponibile in versione Deluxe con Smart Top-Box di serie e su tutte le versioni la strumentazione integra il sistema di connettività "RoadSync" di Honda per smartphone.

Ufficio stampa Honda

Passiamo allo scooter ADV L'ADV350 Model Year 2024 porta con sè quattro nuove colorazioni: Matt Coal Black Metallic, Pearl Falcon Gray, Matt Pearl Cool White e Matt Pearl Pacific Blue. Mantiene di serie lo Smart Top-Box, utile per chi viaggia spesso in coppia, vista anche la sua natura di scooter capace di districarsi su diversi fondi stradali (sempre con la dovuta accortezza). Così, ispirandosi all'X-ADV, presenta una forcella rovesciata a doppia piastra (di tipo motociclistico), un telaio in acciaio, ammortizzatori posteriori con serbatoio del gas separato, una buona luce a terra, spazio nel vano sottosella capace di contenere due caschi intergrali più altri oggetti, una porta di ricarica USB e la comodità "Smart Key", che evita l'uso di una chiave fisica per tutte le operazioni di apertura, blocco e sblocco di serrature e bloccasterzo. L'ADV350 ha anche il parabrezza regolabile in altezza e la strumentazione che integra il sistema di connettività "RoadSync" di Honda per smartphone. Gli Honda ADV 350 e Forza 350 con le novità per il Model Year 2024 saranno disponibili presso la rete delle concessionarie ufficiali Honda a partire dalla fine di questo mese.