Honda Civic, lʼ11° generazione sarà solo Full Hybrid

Per Honda è una certezza, un pilastro della sua storia. È la Civic , la vettura media di segmento C che è anche una delle auto più vendute al mondo: in mezzo secolo (ha esordito nel 1972) ha conquistato più di 27 milioni di automobilisti. Qui la vediamo nella nuova generazione di prodotto, lʼ11°, con carrozzeria a 5 porte e un appeal di sicuro fascino.

La nuova berlina nipponica ha il piglio della sportiva a tutto tondo, per quelle forme slanciate e dinamiche, che chiudono con il portellone in stile sportback che ne fanno un unicum nel segmento C, dove in Europa dominano le due volumi 5 porte. Ma il rinnovamento non si riduce al mero discorso estetico, perché quando le novità arrivano dal Sol Levante è lecito aspettarsi upgrade tecnici e tecnologici importanti. Ecco allora che la Civic 11 propone la nuova suite Honda Sensing, con tante dotazioni di assistenza alla guida, il touchscreen a colori da 9 pollici e un impianto audio premium firmato Bose.

In Europa la nuova Honda Civic arriverà nel 2022, a 50 anni esatti dal primo esordio, e la novità principale sta nel fatto che sarà esclusivamente Full Hybrid. Adotta infatti la tecnologia e:HEV (Hybrid Electric Vehicle), la stessa che vediamo sullʼattuale Honda Jazz e, a breve, sul crossover HR-V. Ma se qui il motore termico benzina è 1.5 da 131 CV, sulla Civic ci si aspetta di vedere un più possente 180 cavalli. La motorizzazione Full Hybrid è molto pratica, perché non richiede cavi di ricarica e colonnine, eppure svolge il suo lavoro perlopiù sfruttando lʼenergia elettrica del powertrain ibrido.

