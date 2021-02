Honda svela il nuovo HR-V e sarà Full Hybrid

Prime immagini del nuovo Honda HR-V , il Suv di segmento C della Casa nipponica, che per la prima volta sarà proposto anche in versione Full Hybrid e:HEV . È la stessa tecnologia di nuova Honda Jazz e CR-V Hybrid , segno di un processo di elettrificazione che il costruttore auto vuol concludere entro il 2022.

La nuova generazione di Honda HR-V è aggiornata anche dal punto di vista estetico. Si nota subito il nuovo, audace frontale, con una grande griglia che infonde personalità e va fino al bordo dove inizia il lungo cofano motore. Dellʼabitacolo ancora non abbiamo notizie (lʼarrivo sul mercato è previsto a fine 2021), ma immaginiamo il salto tecnologico che proporrà, in puro stile Honda, e il livello di comfort al top del segmento C. La tecnologia full hybrid e:HEV (Hybrid Electric Vehicle) poggia su due motori e predilige la marcia in modalità elettrica, marcando quindi un’eccezionale efficienza rispetto alle soluzioni leggere dei “mild hybrid”.