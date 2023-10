Harley-Davidson in Italia, a Milano il tributo a Carlo Talamo

Chi l'ha conosciuto ne parla di persona visionaria, comunicativa e soprattutto innovatrice. Talamo è stato anche poeta e anticipatore di tendenze anche se questa definizione non gli sarebbe piaciuta molto. "Avremmo potuto andare avanti a consumare parole e parole per raccontare il genio di Carlo - dice Damiano Roncaglione, ideatore dell'omaggio milanese - ma abbiamo deciso di celebrarlo nel modo più puro possibile: esponendo le sue auto e le sue motociclette". A Milano per l'occasione arriveranno auto e moto dalle collezioni private di Harley-Davidson in Italia e Triumph. "Sarà una serata unica - prosegue il promotore - che passeremo tra i mezzi originali appartenuti direttamente a lui ma non solo". Altri pezzi da novanta saranno il frutto delle sue intuizioni, progetti tanto vincenti da entrare in produzione per poi finire nei garage in giro per il mondo".

Carlo Talamo e le moto Harley-Davidson in Italia

Quante concessionarie ci sono in Italia?

La serata, a inviti, è aperta ai suoi collaboratori, ai suoi amici e ai sognatori proprio come lo era lui.Carlo Fulvio Talamo nasce a Roma il 18 novembre 1952 e della sua gioventù si conosce per certoa la passione per le due ruote. Nel 1959, come avrebbe raccontato in seguito, vide la prima Harley-Davidson. La svolta a Milano quando, in officina, conobbe i fratelli Castiglioni, proprietari della Cagiva e importatori Harley. I due vogliono puntare sulla Cagiva e si sbarazzano della seconda, cedendone importazione e magazzino ricambi a Carlo e ai suoi soci Roberto Crepaldi e Max Brun.

Oggi ci sono 1.400 concessionare Harley in Italia ma tutto nasce nel giugno 1984 con la Numero Uno, oggi in zona Paolo Sarpi, Chinatown milanese. Sarà la prima concessionaria Harley-Davidson in Italia. Il nome del negozio nasce da quel'uno che era il marchio di Harley-Davidson. L'inaugurazione del negozio fu indimenticabile: avvenne nel gennaio 1985 sotto alla più grande nevicata di sempre di Milano. Il resto è storia. Caro Talamo morì in sella a una delle sue Triumph nell’ottobre 2002 lungo l’A12 Livorno-Genova, a Viareggio.