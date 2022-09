El Diablo, la nuova versione di Harley-Davidson Low Rider

Low Rider El Diablo

Harley-Davidson FXRT del 1983

sistema audio Rockford Fosgate

telaio Harley-Davidson Softail

V-Twin Milwaukee-Eight

è unʼinterpretazione moderna dellʼiconicae omaggia la controcultura ribelle della California e della West Coast anni 80. Una sport touring con specifiche custom e tanto carattere, proprio ciò che emerge dai colori applicati a mano, dal design delle parti distintive, della potenza sonora del. Ma è pur sempre una moto amante dei viaggi e così ecco il comfort delle borse rigide da Touring, il parabrezza alto in tinta Smoke e un potente faro a Led. La robustezza della carena è montata direttamente sul, mentre il propulsore è il117 di 1.923 cc e 105 CV, in grado di erogare 168 Nm di coppia a 3.500 giri.

Come ogni modello delle

Icons Collection

prezzo consigliato di 30.500 euro

, la Low Rider El Diablo sarà prodotta in volumi limitati ‒ 1.500 unità ‒ è numerati, e sarà prodotta una sola volta. La Casa emblema delle due ruote americane intende produrre una nuova Icon a cadenza regolare e non più di due moto lʼanno. I concessionari Harley-Davidson la venderanno a partire da questʼautunno, anche in Italia, al