Gruppo Volkswagen: stop ad altre gigafactory. Ecco il motivo

Le speranze cadono con le parole di Oliver Blume

Proprio per questa ragione, nei mesi passati Praga ha instaurato un dialogo continuativo con Wolfsburg, sfruttando anche il legame in famiglia grazie alla presenza del marchio Skoda. Di buone notizie però non se ne è mai parlato e le parole dell'amministratore delegato del gruppo automobilistico, Oliver Blume, non lasciano intravedere buoni sviluppi: "in un'atmosfera molto amichevole, abbiamo discusso dell'attuale situazione in Europa e di come il processo di adozione della mobilità elettrica nell'Unione stia rallentando, contrariamente alle aspettative. Sulla base delle condizioni di mercato, tra cui la lenta crescita dei veicoli a batteria in Europa, per il momento non c'è alcuna logica commerciale nel prendere una decisione su ulteriori siti". Tutto molto coerente in base a quanto messo in mostra dal mercato europeo, della serie...non si fa il passo più lungo della gamba. A quanto pare però, il governo ceco non sembra voler attendere gli sviluppi di un mercato che è molto altalenante: "non possiamo aspettare oltre e non possiamo continuare a bloccare il terreno per questo progetto", ha dichiarato il primo ministro Petr Fiala. "Ci concentreremo su altre iniziative". Porte aperte a un altro costruttore bisognoso di produrre batterie.