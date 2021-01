Gruppo Toyota cresce in Europa e rinnova Lexus NX e UX

Non cʼè dubbio che Toyota Motor Europe si sia difesa bene nel 2020 devastato dalla pandemia. Se il mercato europeo si è contratto di oltre il 24% (il 28% in Italia), il gruppo giapponese ha perso “soltanto” il 9%, e così con 993.113 auto vendute (922.299 Toyota e 70.814 Lexus) ha guadagnato una quota mercato del 6% . Mai prima aveva fatto meglio in Europa, e poi cʼè un dato che conforta ancor di più: il 65% delle vendite in Europa occidentale riguarda vetture ibride .

Il messaggio è chiaro: se sul mercato si è avanti per quanto riguarda innovazione e tecnologie, allora si perde meno di quanto perda nel suo complesso il settore. Toyota registra vendite in crescita per tutti i modelli della sua gamma Full Hybrid: Corolla e Yaris quasi si equivalgono (193.785 e 193.050 immatricolazioni lo scorso anno in Europa), e molto bene vanno anche RAV4 e C-HR. Quanto a Lexus, i suoi modelli premium sono tutti ibridi e tra questi spiccano i Suv NX e UX, che hanno conquistato 18.650 e 16.850 clienti del Vecchio Continente. Per consolidare i dati, il gruppo ha appena presentato i nuovi Modelli 2021 sia di Lexus NX che di Lexus UX.

Lexus NX Hybrid MY21

È il modello best-seller del brand ed è stato rinnovato nel design e nellʼequipaggiamento di serie. Tre gli allestimenti ‒ Premium, F-Sport e Luxury ‒ e gli ultimi due hanno il tetto panoramico standard. Nuovi sono anche i cerchi in lega Dark Bronze da 18 pollici, mentre allʼinterno spiccano sulla versione Premium i nuovi interni in pelle “Black & Crisom”. L’innovativo sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+ è di serie su tutta la gamma e ora già il primo livello può contare sul sensore di rilevamento degli angoli ciechi, il Rear Cross Traffic Alert e lʼassistente di parcheggio anteriore e posteriore. I prezzi partono da 53.000 euro per la versione Premium e arrivano ai 60.900 delle versioni F-Sport e Luxury, ma tutta la gamma NX 2021 beneficia di 8.000 euro fra incentivi statali e Lexus.

Lexus NX Hybrid MY21 Ufficio stampa 1 di 8 Ufficio stampa 2 di 8 Ufficio stampa 3 di 8 Ufficio stampa 4 di 8 Ufficio stampa 5 di 8 Ufficio stampa 6 di 8 Ufficio stampa 7 di 8 Ufficio stampa 8 di 8 leggi dopo slideshow ingrandisci

Lexus UX Hybrid MY21

Era il modello che mancava nella gamma Lexus, un crossover midsize ma di pregio, con un look metropolitano che lo rende appetibile anche a chi non cerca per forza un grande Suv 4x4 (ci sono infatti anche versioni a trazione anteriore). Nuovo Lexus UX è proposto in 4 allestimenti: Executive, F-Sport, Luxury e lʼinedito e accattivante Midnight. Quasi una serie speciale questʼultima, con la griglia nera, i fari Bi-LED scuri e i cerchi in lega Black Design da 18” a sottolinearne il carattere. Di serie la versione Midnight ha pure le barre nere sul tetto. Per gli altri livelli, ecco il pacchetto F-Sport Pack per la F-Sport, che include navigatore con schermo da 10,3 pollici, Head up Display e sedili in pelle. La versione Luxury, solo 4x4, si arricchisce del Panoramic view monitor. Prezzi da 38.000 a 52.000 euro, ma con gli incentivi si abbassa il prezzo fino a 7.000 euro.