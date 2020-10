La lunga corsa dellʼauto elettrica e il declino del diesel

Per la prima volta nella ormai lunga storia dellʼautomobile, le vendite di veicoli elettrificati hanno superato in un mese, settembre 2020, quelle dei diesel . Nei 27 Paesi dellʼUnione Europea sono state immatricolate 327.800 auto elettrificate , vale a dire +139% rispetto al settembre 2019, poche migliaia in più di quelle a gasolio. Il sorpasso però è di quelli epocali.

Innanzitutto, è la prima volta che le auto elettrificate superano le 300 mila unità in un mese. Il dato non è omogeneo, perché include tutte le categorie: ibride mild e full, ricaricabili plug-in e 100% elettriche. Sta di fatto però che, insieme, queste hanno conquistato il 25% della quota mercato complessiva, contro il 24,8% delle auto a gasolio. I dati sono forniti da Jato Dynamics, che conferma la leadership della benzina (47% di quota mercato a settembre), con quote minime per gpl, metano, idrogeno. In totale a settembre sono state vendute 1,3 milioni di automobili, più del settembre 2019, ma sui 9 mesi del 2020 il calo è ancora del 30% per poco più di 8,5 milioni di immatricolazioni.

La pandemia si fa ancora sentire sui risultati 2020, ma il recupero degli ultimi mesi è evidente, anche per le forti agevolazioni messe in campo dai governi e dalle Case costruttrici. Ma la pandemia sta facendo anche unʼaltra cosa, sta cambiando le nostre abitudini di guida, con gli automobilisti più propensi a fare un investimento volto al futuro, le ibride e le elettriche appunto, non accontentandosi più di sostituire semplicemente lʼauto vecchia con una nuova.

Per le auto a gasolio siamo al minimo storico e la crisi sembra irrimediabile. Sono ormai vari i costruttori che stanno uscendo dal diesel, e pensare che a gennaio 2011 le vendite di vetture diesel in Europa rappresentavano il 55% del totale e oggi sono meno di un quarto. Più costante è stato lʼandamento delle auto a benzina: era al 43% nel 2011, è salito fin quasi al 60% a metà 2019, poi la graduale introduzione delle mild hybrid (perlopiù a benzina) le ha fatte scendere al 47% di oggi. In 10 anni il boom delle auto elettrificate le ha portate dallʼ1 al 25 percento.

E cosa si vende? Sempre secondo le indicazioni fornite da Jato Dynamics, il gruppo Toyota domina nei segmenti full e mild hybrid. Corolla, Yaris e C-HR tra le prime 4, ma con la sorpresa al secondo posto di Ford Puma, che ormai vende al 69% versioni ibride. Fra le ibride plug-in la Mercedes Classe A la spunta di poco sulla Volvo XC40 (4.782 contro 4.036), mentre la Tesla Model 3 si conferma l’auto elettrica più venduta dʼEuropa (15.702 unità), seguita dalla Renault Zoe (11.023 esemplari) e dalla Volkswagen ID.3 con 7.800 unità. Ma siamo soltanto allʼinizio e da qui a un anno lo scenario potrà cambiare del tutto.