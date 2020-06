ID.3 First Edition, arriva lʼelettrica Volkswagen

Con le sue linee inedite e compatte, lʼelevato know-how tecnologico e la versatilità di una doppia soluzione di ricarica ‒ a corrente continua e alternata ‒ la ID.3 rappresenta una svolta epocale nella storia Volkswagen. Certo non sarà facile, ma nelle intenzioni dei vertici di Wolfsburg la ID.3 dovrà avere un ruolo analogo a quello giocato dal Maggiolino (1938) e dalla Golf (1975). La gestazione della ID.3 è stata lunga, anche per lʼesigenza di corredarla con contenuti davvero innovativi, oltre alla trazione Full Electric. È il caso dell’head-up display con realtà aumentata (AR), una novità mondiale che sarà proposta più avanti nel corso del ciclo di vita della vettura.

Tre le versioni di lancio della ID.3 in Italia: 1ST Edition, 1ST Edition Plus e 1ST Edition Max, tutte equipaggiate con un motore elettrico da 150 kW (204 CV) e con una batteria davvero potente da 58 kWh, che garantisce una autonomia di marcia di 420 km. La potenza di ricarica da 11 kW vale in corrente alternata, mentre in corrente continua è da 100 kW. La dotazione standard già del primo allestimento prevede il Cruise Control Adattivo, il mantenimento di corsia, il Sistema di controllo perimetrale Front Assist, il Park Pilot e il riconoscimento della segnaletica stradale. Allʼinterno spicca un sofisticato infotainment con schermo touch da 10 pollici, Navigatore Discover Pro e radio digitale DAB+ di serie fin dal primo livello.

Quattro i colori di carrozzeria: i metallizzati Bianco ghiaccio, Grigio manganese, Turchese e il pastello Grigio Moonstone. Prezzi: la ID.3 1ST Edition parte da 37.350 Euro, la 1ST Plus da 43.650 Euro e la 1ST Max da 47.950 Euro. Grazie allʼecobonus (6.000 euro con rottamazione), i prezzi scendono a 31.350 euro base. Inoltre, per i First Movers che la ordinano in questi giorni, ci sono tre rate in omaggio e in regalo anche 2.000 kWh o 600 Euro di ricarica, grazie al servizio We Charge che per un anno offrirà la possibilità di ricaricare gratuitamente in tutta Europa attraverso una card dedicata o un’applicazione per smartphone.