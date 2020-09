Golf 8 TGI e Audi A3 g-tron, la sfida del metano

Quante Golf , quanti tipi di alimentazione, possiamo chiedere al nostro concessionario di fiducia? E quante Audi A3 ? La risposta provoca un certo inebriamento: cinque ! Ci sono infatti ‒ sia la Golf che la A3 ‒ le motorizzazioni turbo benzina TFSI, turbodiesel TDI, g-tron benzina/metano, mild hybrid a benzina e le ibride plug-in , GTE per la best-seller Volkswagen e TFSIe per la Audi A3.

Insomma, ce nʼè per tutti. Il carburante che vi piace di più, il tradizionale e il modernista, quello che più serve alle esigenze di ciascuno e al proprio spirito ecologista. Volkswagen ha deciso di non lasciare nulla dʼintentato sui suoi modelli più diffusi sul mercato europeo: la Golf 8 appunto e la Audi A3 proposta sia in carrozzeria Sportback a 5 porte che Sedan a quattro, e così ecco le nuove versioni a metano. La tecnologia è praticamente la stessa, con il motore 1.5 da 130 CV che alimenta sia la Golf 8 TGI che la Audi A3 30 g-tron, e lo stesso cambio a doppia frizione e 7 rapporti, che si chiama DSG sulla Golf e S tronic sulla vettura dei quattro anelli.

Un motore efficiente, pulito e persino performante, capace di sviluppare 200 Nm di coppia massima fin dai 1.400 giri al minuto, per unʼaccelerazione da 0 a 100 che scende sotto i 10 secondi. Le due vetture montano tre serbatoi per il metano, che garantiscono un’autonomia generosa e costi di gestione contenuti grazie all’omologazione cosiddetta “monovalente”, che permette l’esenzione parziale o totale della tassa automobilistica. La Golf 8 TGI vanta unʼautonomia di marcia di oltre 400 km, la A3 sale fino a 445 km, e una volta esaurito il gas, l’auto passa in automatico all’alimentazione a benzina, sfruttando il serbatoio di riserva da 9 litri.

A listino in Italia, la Volkswagen Golf 8 TGI è offerta negli allestimenti Life e Style a prezzi che partono da 32.500 Euro, mentre la Audi A3 30 g-tron S tronic da 31.900 euro e con tre allestimenti a disposizione. E se poi volete qualcosa di ulteriore, sempre la A3 è oggi offerta anche nella versione mild-hybrid, per la prima volta applicata a un motore a 3 cilindri. Si tratta di un efficiente turbo benzina di cilindrata 1.0 a iniezione diretta, che grazie al boost elettrico offre la potenza di 110 CV e 200 Nm di coppia a 2.000 giri. Si avvale di un alternatore /starter e della rete di bordo a 48 Volt, prezzi da 30.150 euro la Sportback e da 31.450 la berlina 4 porte Sedan.