Volkswagen e lʼofferta choc sulla Golf 8 ibrida

Il ri-lancio della Golf 8 Ufficio stampa 1 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 Ufficio stampa 10 di 19 Ufficio stampa 11 di 19 Ufficio stampa 12 di 19 Ufficio stampa 13 di 19 Ufficio stampa 14 di 19 Ufficio stampa 15 di 19 Ufficio stampa 16 di 19 Ufficio stampa 17 di 19 Ufficio stampa 18 di 19 Ufficio stampa 19 di 19 leggi dopo slideshow ingrandisci

Non solo Bundesliga, la Germania che riparte prima di tutti mette sulla rampa di lancio anche la Golf, la sua auto icona. A dire il vero la nuova, ottava generazione della best-seller Volkswagen aveva già avuto la sua premiere, ma il coronavirus non ha fatto sconti a nessuno. Ora la ripartenza e unʼofferta commerciale per il mercato italiano da prendere con la dovuta considerazione.