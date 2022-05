Gilera anni 80, un parterre tra mito, innovazione e nostalgia

Un meraviglioso parterre di modelli innovativi per lʼepoca ed entrati nel costume della mobilità italiana, ma anche nella storia del motociclismo italiano. Modelli esposti in questi giorni al Centro Vulcano di Sesto San Giovanni.

Gilera RV del 1984

RX, le KZ e KK

Luciano Marabese

CX

MXR

Crono

Nebraska e Arizona Rally 250

Nordwest

Ci sono modelli come la, capostipite di tutta una serie di motociclette arrivate dopo, come la. Modelli che devono le loro linee alla matita di, uno dei grandi designer delle due ruote, che ha firmato anche la rivoluzionariaesposta al Centro Vulcano, di cui cʼè un esemplare in esposizione persino al Moma di New York. Tra le altre moto scorgiamo lae la, le bellissime, fino alladel 1990, che è stata la prima motard a entrare nella produzione di serie.

Amatissime dai giovani negli anni in cui yuppi e paninari alleggerivano il Paese dalle atmosfere cupe degli anni 70, le Gilera di quegli anni hanno attratto una folta community di affezionati clienti. I quali hanno riportato a una seconda vita le loro moto, grazie allʼaccurato e minuzioso restauro di

Restoring Legends

Raduno Gilera

(tutte le informazioni su: https://www.youtube.com/c/RestoringLegends ). Il tutto sa di anticipo delche si svolgerà fra Arcore e Monza i prossimi 4 e 5 giugno, con tanto di esposizione delle moto nel paddock dellʼAutodromo di Monza e sfilata delle moto domenica in città e poi in pista.