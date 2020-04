Ford pronta a ripartire e punta sulle ibride

Lunedì 4 maggio Ford riapre gli stabilimenti tedeschi di Saarlouis e Colonia , quello spagnolo di Valencia e quello rumeno di Craiova. In questʼultimo è prodotto il crossover Puma di segmento B, prima grande scommessa del brand per il 2020. Più avanti arriveranno anche gli altri impianti, mentre in Usa le “Big Three” (con Ford anche General Motors e la Chrysler di FCA) hanno deciso la riapertura per il 18 maggio.

Un orizzonte ristretto dunque, per limitare i danni spaventosi del coronavirus. Ford ha reso noto che il fermo prolungato delle fabbriche le costerà 5 miliardi di dollari soltanto nel secondo trimestre dellʼanno. Urge allora ripartire, in sicurezza ma con strategie e obiettivi che si dilatano. Il fronte elettrico, ad esempio, allungherà i suoi tempi, il programma “Ford Go Electric” (18 modelli elettrificati nel giro di due anni) subisce un ritardo, lasciando spazio oggi soprattutto alle ibride. Il crossover Puma subito e poi anche la Nuova Kuga nel segmento superiore guidano la scalata sui mercati europei.

Ford Puma Titanium Ufficio stampa 1 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 Ufficio stampa 10 di 12 Ufficio stampa 11 di 12 Ufficio stampa 12 di 12 leggi dopo slideshow ingrandisci

Ford Puma Titanium

Proprio su Puma è possibile oggi spuntare offerte interessanti, in attesa che le concessionarie riaprano e diano corso al boom di preventivi e configurazioni online di questi giorni. La versione dʼaccesso Puma Titanium, con motore 1.0 EcoBoost benzina da 125 CV e cambio manuale, costa infatti 19.500 euro, cioè 3.250 euro in meno rispetto al listino standard. Una versione che ha di serie il Cruise Control adattivo, il mantenimento della corsia di marcia e gli alzacristalli elettrici anteriori e posteriori. La stessa motorizzazione in versione mild hybrid costa 20.000 euro tondi, sempre con 3.250 euro di sconto della Casa.

E dire che Ford Puma Titanium è proprio un bel modello, un B-Suv di personalità che ha di serie i cerchi in lega da 17 pollici, i gruppi ottici a LED e i fendinebbia con funzione cornering, le modanature laterali cromate e i retrovisori esterni riscaldabili e ripiegabili elettricamente. Allʼinterno questa versione propone il volante in pelle, le alette parasole illuminate, i due sedili anteriori con supporto lombare e massaggio, lʼinfotainment con schermo touch da 8 pollici e navigatore incluso. Il plus sono il caricatore wireless per il telefonino e il FordPass Connect con modem 4G e chiamata dʼemergenza eCall.