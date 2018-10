Ford GT, la supercar continua la sua corsa

Ford ha annunciato che aumenterà ancora la produzione della supercar GT , almeno altri 350 esemplari entro il 2022. Il grande successo nelle prenotazioni della biposto con motore V6 porterà a 1.350 le unità in produzione , allungando di due anni di vita il progetto di questʼauto, nata come scommessa.

La Ford GT monta un 6 cilindri biturbo da oltre 650 CV di potenza e costa 550.000 euro ! Unʼauto per eletti, e ancor di più lo è nella versione Heritage Edition , che vediamo nel video sotto e che rende omaggio alla GT40 vincitrice per quattro anni di fila, dal 1966 al 1969, della 24 Ore di Le Mans . Sono passati 50 anni da quei trionfi e questa versione super esclusiva si caratterizza per la stessa livrea con i colori blu e arancio della GT40, con il numero 9 sulla portiera per la produzione 2019 e il numero 6 per quella del 2020. Gli stessi numeri da gara dei modelli vincenti.

Tutto il resto della Heritage Edition è però modernissimo, dalla fibra di carbonio usata per la carrozzeria agli interni in Alcantara, un bel colore ebano per rivestire i sedili, il pannello strumenti e la corona del volante. In alluminio forgiato sono invece i cerchi da 20 pollici. Prenotazioni al via, ma attenzione al borsellino, bisognerà sganciare qualcosina in più della “normale” Ford GT.