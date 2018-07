Ford GT, la supercar da brividi oltre i limiti

Buone notizie per i fan della sportività a stelle e strisce. Ford ha annunciato che non chiuderà la produzione della supercar GT alle 500 unità previste per il biennio in corso, ma che nel 2019 ne produrrà altri 250 esemplari . Stiamo parlando della massima espressione della “muscle car” firmata dalla Casa del Blu Oval, della quale vediamo le nuove immagini del modello giunto in Europa.

Ford GT si caratterizza per il telaio in fibra di carbonio, le sospensioni push-rod ad altezza regolabile e lʼimpianto frenante con dischi in carboceramica per supportare le alte performance. Il motore è il V6 di 3,5 litri con doppio turbocompressore, che sviluppa lʼincredibile potenza di 656 CV. A esaltare il potenziale dinamico della vettura sono anche i 745 Nm di coppia massima, che consentono accelerazioni da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi! Una supercar due posti, insomma, che non ha alcun legame di parentela con lʼiconica Mustang (decisamente più accessibile questʼultima), ma che ha il comune obiettivo di rafforzare lʼimmagine sportiva di Ford nel Vecchio Continente.