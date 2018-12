Ford Focus, arriva la variante crossover Active

Regali di Natale automobilistici per i tanti fan italiani di Ford, sperando che sotto lʼalbero non ci sia poi la sorpresa maldestra dellʼecotassa (si saprà oggi se il governo farà marcia indietro, come tutti chiedono). Arriva infatti in questi giorni sul nostro mercato la Focus Active, sia 5 porte che wagon, variante crossover della best-seller Ford di segmento C.