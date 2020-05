Ford Explorer, qualità premium e ricarica plug-in

Imponente e al tempo stesso elegante, Ford Explorer si fa apprezzare per la sua polivalenza e unʼabitabilità da prima della classe (anche con 7 sedili, e la terza fila rialzata rispetto alla seconda). In Italia arriva in questi giorni di ripartenza post-covid e il cuore dellʼofferta sta nella motorizzazione ibrida plug-in, cui è abbinata la trasmissione automatica a 10 rapporti (la più moderna sul mercato) e il sistema di trazione integrale intelligente. Il motore termico è il 3.0 EcoBoost benzina da 450 CV, mentre la batteria del motore elettrico consente fino a 40 km di marcia a emissioni zero.

La guida del grande Suv può contare sullʼAdaptive Cruise Control e lʼassistente di parcheggio Active Park Assist, che effettua in autonomia le manovre necessarie. Niente male per un veicolo di oltre 5 metri! Inoltre la tecnologia Traffic Sign Recognition riconosce tutti i segnali stradali, anche quelli ai margini della strada e sopraelevati, che siano permanenti o temporanei. È una tecnologia attiva, nel senso che abbassa in automatico la velocità se legge un limite e il guidatore non fa nulla per abbassarla. Guidatore che può selezionare fra tante modalità di marcia: Normale, Trail, Deep Snow/Sand, Slippery, Sport, Traino/Trasporto, Eco.

Spazioso e confortevole, lʼabitacolo è degno di unʼammiraglia di rappresentanza. Il quadro strumenti digitale ha le dimensioni di un tablet, 12,3 pollici, e i temi cromatici variano in base alla modalità di guida selezionata. Le 4 telecamere con split-view permettono di monitorare lʼambiente attorno alla vettura a 360 gradi, con le immagini visualizzate sullo schermo del SYNC 3. Ottimo lʼimpianto audio B&O con ben 14 altoparlanti e la connessione wi-fi che, grazie al sistema FordPass Connect, permette di collegare fino a 10 dispositivi!

Offerto in Italia con cerchi da 20 pollici, climatizzatore a tre zone e volante e sedili in pelle con impunture rosse, Ford Explorer Plug-in Hybrid costa, nella versione ST Line, 81.000 euro, ma la promozione in atto abbassa il prezzo a 67.250. Anche con una formula finanziaria che prevede anticipo di 6.800 euro e poi 995 euro al mese per 36 mesi, dopo di che il cliente decide cosa fare.

