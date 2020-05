Nuova Ford Kuga, già a listino due versioni ibride

Linee dolci, forme più armoniche, che avvolgono un abitacolo più spazioso e tecnologico. La terza generazione di Ford Kuga è nuova in tutto e per tutto , come avesse modificato il proprio Dna, estetico e lʼintimo tecnico. E sul mercato italiano è già disponibile a listino con due varianti ibride elettriche, di cui una ricaricabile plug-in .

A vedere il volto nuovo di Kuga si comprende come lʼauto sia stata disegnata partendo dal classico foglio bianco, senza troppo guardare indietro a due generazioni che pure hanno ottenuto un discreto successo. Da classico Suv, si presenta oggi come un crossover, perché somma alle qualità dei primi quelle proprie dei monovolume che, in casa Ford, ben conosciamo su modelli come S-Max e Galaxy. La nuova Kuga è più lunga di 9 centimetri e più larga di 4,5 cm, ma ha anche i sedili posteriori che scorrono di 15 cm e il bagagliaio più grande della categoria: 645 litri con 5 passeggeri a bordo!

Dimensioni e funzionalità importanti, quasi non si direbbe che nasca dal pianale della Focus, per quanto il posizionamento di Kuga resti il segmento C-Suv. Ha tanta tecnologia in più: il sistema dʼinfotainment Sync3 con schermo da 8 pollici, la tecnologia FordConnect per creare un ambiente interno sempre connesso, le nuove funzioni della FordPass App e persino l’head-up display a richiesta. Non fatevi mancare però lʼimpianto audio B&O ad alta fedeltà. Per la sicurezza cʼè tanta roba, incluso lʼActive Park Assist Upgrade per manovre di parcheggio completamente automatizzate.

La gamma motori comprende benzina e diesel a partire da 120 CV, ma il fulcro dellʼofferta sta nelle due soluzioni ibride. La versione mild a 48 Volt aggiunge 50 Nm al motore 2.0 turbodiesel da 150 CV e si avvale di recupero dell’energia in rilascio, mentre la variante plug-in hybrid poggia sul 2.5 turbo benzina da 225 CV. È questa la vera soluzione ecosostenibile, con emissioni di CO2 di appena 26 g/km e anche il cambio CVT a variazione continua. Può fare circa 70 km a emissioni zero.

A listino già in questi giorni, nonostante le difficoltà dellʼemergenza sanitaria, la nuova Ford Kuga è disponibile nei livelli Titanium e ST-Line X a partire da 28.750 euro. La gamma si arricchirà man mano con lʼarrivo dellʼesclusiva versione Vignale. Oggi la versione mild hybrid costa da 32.000 euro, la plug-in con cambio CVT da 38.250 euro.

