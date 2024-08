Ford e la tecnologia BlueCruise

Durante la guida in una BlueZone, il BlueCruise attivo, attraverso una telecamera situata in prossimità del cruscotto, monitora la direzione dello sguardo di chi è al volante, anche in presenza di occhiali da sole, nonché la posizione della testa, per verificare che non venga distolta l'attenzione. Qualora questo avvenisse, il sistema invierà degli alert al conducente e, se venissero ignorati, provvederà ad arrestare l’auto in totale sicurezza. Ford consente di provare il sistema BlueCruise gratuitamente per 90 giorni al termine dei quali è possibile attivare il servizio con abbonamento mensile o annuale. In tutto il mondo, sono oltre 420.000 i veicoli Ford e Lincoln già circolanti dotati di BlueCruise e hanno già percorso, in modalità “mani libere, occhi puntati sulla strada”, oltre 342 milioni di chilometri, per un totale di oltre 3,1 milioni di ore di guida.