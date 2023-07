Fiat Topolino, il quadriciclo elettrico chic

Topolino è una soluzione ideale per la mobilità urbana, per chi deve percorrere brevi distanze e posteggiare in spazi sempre più stretti.

Perchè la Fiat Topolino Nella nuova era di Fiat la missione è quella di offrire prodotti rivoluzionari per la mobilità urbana ma con qualcosa in più, una narrazione differente e innovativa. Con la Topolino, il Marchio italiano vuole rendere la guida in città più sostenibile, compiendo un importante passo verso un’elettrificazione che sia anche chic oltre che facilmente fruibile. Con la Topolino Fiat intende avvicinare i giovani dell’“auto”, quelli della Gen Z, molto sensibile ai temi della sostenibilità, ma strizza l’occhio anche a tutti gli amanti della riviera, proponendo questo veicolo cool, che ha le giuste dimensioni per chi intende vivere l’estate sulle strette strade della costiera italiana.



Le caratteristiche della Fiat Topolino Caratterizzata da uno stile semplice, viene proposta in gamma con due diverse carrozzerie, una chiusa e una aperta, con un solo colore, il Verde Vita, un design dei cerchi e una sola proposta estetica per gli interni. Grazie alle dimensioni estremamente contenute rispetto ad una normale autovettura (2,53 metri di lunghezza), l’utilizzo della Topolino negli spazi stretti regala maneggevolezza. I due modelli sono alimentati da una batteria da 5,4 kWh che permette alla piccola italiana di raggiungere la velocità massima di 45 km/h e di offrire fino a 75 km di autonomia, oltre a un tempo inferiore alle quattro ore per una ricarica completa. In Fiat hanno curato l’abitabilità con l’installazione di due sedili disallineati, invece l’ampia superficie vetrata regala una percezione migliore dello spazio. I vani portabagagli sono stati posizionati sfruttando tutto lo spazio libero, pensate che uno di questi si trova tra il guidatore e il passeggero e può ospitare una valigia, per un totale di 63 litri di spazio di carico interno.