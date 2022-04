Fiat E-Ulysse, il People Mover che trasporta tutti a emissioni zero

Fiat rientra nella categoria dei monovolume , ripristina pure il nome Ulisse che rese famoso il modello a cavallo fra gli anni 90 e 2000, ma compie due radicali svolte a U: la prima è la carrozzeria che deriva dai van commerciali , come fatto dagli altri modelli Stellantis (Peugeot Traveller, Citroen Spacetourer, Opel Zafira Life); la seconda è lʼalimentazione 100% elettrica .

Il nuovo, ribattezzato E-Ulysse è disponibile infatti unicamente col

motore elettrico da 100 kW

batterie da 75 kWh che permettono 330 km di autonomia

people mover

16 configurazioni possibili per lʼabitacolo

(136 CV) e 260 Nm di coppia, alimentato dacon una singola ricarica. I vantaggi sono svariati: lʼingresso nei centri storici e nelle ZTL ad esempio, e per un veicolo che sarà ambito come navetta per hotel e resort è essenziale, ma anche taxi e NCC sono target di riferimento del nuovo monovolume, che Fiat definisce “” e che si fa vanto delle. Tra le dotazioni che il guidatore apprezzerà cʼè il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Lungo 5,3 metri e alto 1,90 metri,

E-Ulysse è proposto in due configurazioni

Lounge da 7 posti e Shuttle 8 posti

nuovo dispositivo per la sanificazione

. La guida però è facile e tutti i possessori della classica patente B non avranno difficoltà a fare lʼocchio alle misure del polivalente veicolo. Tutti i sedili posteriori corrono su binari e possono essere spostati con facilità, creando anche un salotto vis à vis con il doppio tavolino pieghevole tra la seconda e la terza fila. A bordo fa il suo debutto untramite luce ultravioletta UV-C interna e la climatizzazione è distinta per tre zone.

Detto che E-Ulysse può essere ricaricato anche tramite la

Wallbox by Mopar

fast charge da 100 kW,

infotainment

tetto panoramico in vetro è standard sulla versione Lounge

Lounge che costa a partire da 66.500 euro

ma il listino di E-Ulysse inizia da 59.500 euro

, di serie è equipaggiato con il sistemaper consente in soli 45 minuti di ripristinare l’80% di carica della batteria. Per quanto riguarda l’, sono previsti tre livelli di radio integrata che, nella versione superiore, include uno schermo touch a colori da 7 pollici con funzioni Apple Car Play e Android Auto e servizio Connect Nav fornito da Tom Tom. Ile consiste in due pannelli separati da 40x100 centimetri ciascuno.

