E-Ulysse, il ritorno di Fiat fra i monovolume è elettrico

E-Ulysse è un veicolo che fa della funzionalità il suo credo, perfetto come navetta e per gli usi turistici e di rappresentanza, ma anche per privati a caccia di veicoli large a tripla X. A bordo non si fa mancare nulla, prima di tutto il dispositivo per la sanificazione dell’aria tramite luce ultravioletta UV-C interna, immancabile in questʼepoca di lotta alle pandemie, perché capace di eliminare la maggior parte dei batteri nell’abitacolo. La climatizzazione è distinta per tre aree e la regolazione è indipendente per ciascuna. Tutti i sedili, sia per la variante “Salotto” che “Shuttle” corrono su binari e possono così essere spostati con facilità, reclinati o anche rimossi.

Per il comfort dei passeggeri è poi a disposizione il doppio tavolino pieghevole tra la seconda e la terza fila. Alla fine le configurazioni di spazio possibili sono 12 nella versione Shuttle e 16 in quella Salotto. Sempre per il massimo comfort cʼè poi il tetto panoramico in vetro (standard sulla versione Lounge), per rendere l’ambiente luminoso. Consta di due pannelli da 40x100 centimetri lʼuno, e tra i due pannelli è alloggiato il diffusore dell’aria condizionata con 6 bocchette orientabili singolarmente. Sotto il tetto corrono poi due strisce di Led per garantire unʼilluminazione rilassante.

Il motore elettrico di E-Ulysse sviluppa la potenza massima di 100 kW (136 CV), alimentato da una possente batteria da 75 kWh è in grado di percorrere fino a 330 km con una carica, ciclo misto WLTP. La velocità massima è di 130 km/h. Il van a zero emissioni, che Stellantis produce in Francia, è equipaggiato di serie con sistema fast charge da 100 kW per caricare all’80% la batteria in soli 45 minuti, mentre per la ricarica domestica e pubblica c’è anche la possibilità per il cliente di utilizzare il cavo trifase MODE 3 da 11 kW e le Wallbox by Mopar.

Disponibile dal prossimo mese di giugno, e con prezzi ancora non formalizzati, E-Ulysse vanta di serie dotazioni di sicurezza allʼavanguardia, come il Traffic Sign Recognition che grazie alla telecamera di bordo riconosce i segnali stradali e li riproduce sul display, la Rear View camera per le manovre di parcheggio e lo schermo touch a colori da 7 pollici integrabile con Apple Car Play e Android Auto, mentre il servizio di navigazione Connect Nav è fornito da Tom Tom.