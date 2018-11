7 novembre 2018 09:00 Fiat allarga la famiglia Tipo con due nuove versioni Stile, connettività e comfort i punti forti

Una versione per i giovani, con la connettività dellʼabitacolo al centro del progetto, e una versione per famiglie che chiedono la miglior guidabilità. Sono questi i due nuovi indirizzi di stile di Fiat Tipo, che si presenta oggi con le nuove versioni Mirror e Street. Entrambe disponibili per le tre carrozzerie a 4 porte, a 5 porte e station wagon.

Fiat Tipo Mirror si caratterizza per la dinamica livrea Blu Venezia di carrozzeria e per vari dettagli cromati, come sulle maniglie esterne. Di serie la vettura ha il sistema Uconnect HD Live con schermo touch da 7 pollici e la possibile integrazione degli smartphone Apple e Android. Non mancano i servizi esclusivi Mopar Connect, dedicati alla sicurezza e al controllo remoto dellʼauto grazie alla connessione con Uconnect Live. Ma la vettura è anche stile, e lo dimostrano le modanature laterali, il profilo inferiore della calandra, la cornice dei fendinebbia e le calotte dei retrovisori esterni. I cerchi in lega sono da 16 pollici a taglio diamantato.