Fiat Tipo S-Design, il tocco in più

Lʼallestimento S-Design aveva già fatto capolino sulla gamma 500 e ora approda su due carrozzerie completamente differenti, che fanno della spaziosità e della versatilità i loro asset principali. Fiat Tipo S-Design vanta di serie i proiettori anteriori Bi-Xeno , più efficienti del 30% rispetti ai fari tradizionali; gli esclusivi cerchi in lega da 17 o da 18 pollici; i vetri posteriori oscurati e le maniglie in tinta carrozzeria. Inedito è il colore di carrozzeria Grigio Metropoli, che si aggiunge agli altri della gamma. Allʼinterno spiccano i sedili in pelle e tessuto tecnico Airtex , con cuciture a doppia ribattitura ed esclusivi di questa versione. Di serie il sistema dʼinfotainment UConnect HD Live con schermo da 7 pollici, che si integra coi sistemi operativi Apple Car Play e Android Auto.

La nuova Fiat Tipo S-Design è offerta con motori a benzina, diesel e doppia alimentazione benzina-Gpl, tutti da 120 CV ed Euro 6. I prezzi partono da 19.840 euro per la versione a benzina, 20.640 per quella a gpl e 21.840 per la diesel. La carrozzeria SW costa 1.400 euro in più, il cambio a doppia frizione DCT 1.500 euro in più. Per il mercato Fiat ha previsto anche le nuove formule di noleggio a lungo termine Leasys e il nuovo leasing per clienti privati Be Lease by FCA Bank, che include la polizza RCA nel canone.