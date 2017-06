Fiat 500X S-Design, serie speciale ad alto fascino

Per Fiat lo scorso fine settimana è stato quello del rilancio delle sue gamme più popolari. La Panda si presenta con le nuove versioni City Cross e 4x4 ; il sub-brand 500 con la nuova generazione della 500L (che Tgcom24 ha provato per voi in versione Lounge Wagon ) e la serie speciale S-Design della Fiat 500X , il crossover più venduto dʼItalia. Un allestimento già proposto sulla Tipo 5 porte.

Già il colore bandiera di questo modello dà lʼimpronta alla vettura: il Verde Alpi opaco è inedito nella gamma ed esalta lʼeleganza del crossover prodotto a Melfi, infondendo una spiccata personalità. Lo stile esterno acquista ulteriore pregio con dettagli esclusivi, come i cerchi in lega da 17 pollici e i vetri posteriori oscurati, e anche la finitura brunita Myron per le modanature laterali, le maniglie delle portiere e del bagagliaio, il baffo anteriore, la cornice dei fanali posteriori e le calotte dei retrovisori. Sulla versione Off-Road Look sono di serie le barre nere sul tetto e i cerchi da 18 pollici.