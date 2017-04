15 aprile 2017 09:00 Fiat 500X Easypower, benzina e gpl per 1.000 km! Nuova versione ibrida da 17.900 euro

Il gpl arriva sulla Fiat 500X, il crossover italiano leader di mercato nel suo segmento. La nuova versione Easypower è infatti bifuel, può andare sia a benzina che a gpl e lʼautonomia di marcia con entrambi i carburanti supera i 1.000 km. La nuova Fiat 500X Easypower non perde i suoi tratti distintivi ed è disponibile sia nella configurazione City Look che in quella Off-Road Look.

Il motore termico è il brillante 1.4 turbo benzina T-Jet da 120 CV, cui è abbinato il cambio manuale a 6 marce. La coppia massima di 215 Nm è pronta fin dai 2.500 giri al minuto e ciò assicura unʼelasticità di prestazioni in un ampio range di regime. Lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 10,5 secondi e la velocità massima raggiunge i 186 orari. Le modifiche al motore sono fatte direttamente in fabbrica e prevedono una testata con valvole e relative sedi idonee per il gpl e con un sistema di aspirazione specifico. Fiat ha sviluppato una centralina unica per gestire entrambi i carburanti, con lʼavviamento sempre a benzina e poi passaggio automatico al gpl. La commutazione da un carburante allʼaltro può essere fatta anche in marcia tramite un pulsante sulla plancia.