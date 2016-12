15 novembre 2016 10:30 Fiat Winter Edition per 500X e 500L Nuove versioni prodotte in volumi limitati

Con lʼarrivo della stagione invernale, tornano le Fiat Winter Edition. A beneficiare di queste versioni prodotte in serie limitata sono i modelli 500X e 500L, vale a dire il crossover e il monovolume di segmento C del brand. Prerogativa di queste versioni è lʼinclusione di pneumatici invernali M+S (Mud & Snow), che come noto dal 15 novembre al 15 aprile diventano obbligatori su un buon 30% di strade italiane.

Fiat 500X Winter Edition è un veicolo con un marcato look offroad, con le barre sul tetto standard e ben accessoriato. Di serie offre il sistema Uconnect NAV con schermo da 5 pollici e la vernice metallizzata (qualcosa come 1.400 euro di contenuti), oltre ai paraurti specifici con scudo di protezione, i cerchi in lega da 17 pollici, i vetri privacy posteriori e il terminale di scarico cromato. Il motore di questa versione è esclusivamente il 1.3 Multijet II turbodiesel da 95 CV. Il prezzo della 500X Winter Edition è di 19.950 euro, ulteriormente scontabile di 1.000 euro aderendo al finanziamento “Menomille”. Unʼofferta che amplia lʼappeal della gamma di medie e piccole Fiat, sempre al vertice del mercato europeo.

Anche la Fiat 500L Winter Edition dispone dellʼidentico motore Multijet da 95 CV. Basata sulla già esclusiva 500L Trekking, la serie speciale invernale del monovolume Fiat aggiunge anchʼessa il sistema Uconnect Nav e la vernice metallizzata (Grigio Moda, Blu Venezia o Verde Toscana). Molto ricco lʼequipaggiamento interno, che include il climatizzatore automatico bizona con filtro antipolline, i sensori per lʼaccensione dei fari e lʼattivazione dei tergicristalli, i fendinebbia con funzione cornering e gli alzacristalli posteriori. La vettura dispone del sistema di controllo Traction Plus per la marcia in sicurezza su strade a scarsa aderenza. Il prezzo di Fiat 500L Winter Edition è di 20.950 euro, anche qui con ulteriore sconto in caso di finanziamento “Menomille”.