Ferrari SF90 XX: vuole tutto, strada e pista

Non trascura la bellezza

Anche questa volta il team dei designer capitanato da Flavio Manzoni è riuscito a stupire. Le due SF90 XX sono un insieme di linee sinuose e filanti che danno vita a uno stile molto aggressivo ma anche attraente e perché no...elegante. Pensate un po’, nemmeno una componente grossa e soprattutto fissa come l’alettone posteriore riesce a rovinare la grazie di questa hypercar. Rispetto alla SF90 “standard” la XX Stradale e Spider ha un abito molto più estremo, pieno di prese d'aria disegnate in posizioni strategiche e di appendici aerodinamiche che affilano la carrozzeria. Tornando all’ala posteriore, è stata adottata perché genera 530 kg di carico aerodinamico alla velocità massima di 250 km/h mentre il diffusore aumenta la deportanza di 45 kg. In Ferrari hanno anche utilizzato tantissima fibra di carbonio, che ha consentito di limitare a soli 1.560 kg il peso della SF90 XX Stradale e Spider. Poco da dire invece per gli interni che sono simili a quelli della SF90 Stradale e Spider. In abitacolo le uniche differenze risalgono all’impiego di tessuti tecnici per i pannelli porta, per il tunnel centrale e i tappetini, ma tutto intorno è un belvedere di superfici ricche di fibra di carbonio. Catturano lo sguardo i nuovi sedili ideati per questi due modelli: tra le particolarità, hanno una struttura tubolare in fibra di carbonio, speciali supporti e un sistema, non in evidenza, che muove lo schienale, per dare l’impressione, a vista, di trovarsi di fronte a un sedile monoscocca.