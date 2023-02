Ferrari e velocità, una buffa storia accaduta in Giappone

Beccato a 128 km/h con limite a 40

In Giappone se ti fermano perché stai infrangendo i limiti di velocità previsti dal codice della strada, non la passi liscia. In alcuni Paesi il rispetto di alcune regole, leggi, viene preteso con rigidità, la stessa viene applicata se il rispetto viene meno. L’esempio di questa considerazione arriva da un fatto di cronaca che ha visto protagonista l'ex designer di Pininfarina, Ken Okuyama (all'anagrafe Kiyoyuki Okuyama). Le Forze dell’Ordine lo hanno colto in flagrante mentre guidava una meravigliosa Ferrari Enzo alla velocità di 128 km/h su un tratto di strada in cui il limite vigente è di 40 km/h. Ken Okuyama conosce molto bene la Enzo, non a caso è tra i designer di questa bellissima Rossa di Maranello, ma 88 km/h in più non gli sono stati perdonati dagli agenti.