Federcarrozzieri, con l'auto elettrica risparmi fino al 53% rispetto al gasolio

La crisi in Medio Oriente sta cambiando i conti degli automobilisti: oggi ricaricare un’auto elettrica può costare fino al 53% in meno rispetto a fare il pieno a un’auto a gasolio. A dirlo è Federcarrozzieri, che ha analizzato i costi attuali di percorrenza mettendo a confronto elettrico e motori tradizionali. Per coprire 100 chilometri, un’auto elettrica ricaricata a casa richiede in media 5,6 euro, contro gli oltre 11 euro necessari per benzina e diesel. Il divario nasce soprattutto dall’impennata dei carburanti, mentre le tariffe di ricarica sono rimaste più stabili, anche se con alcune differenze tra uso domestico e colonnine pubbliche.