Favolosa Bentley Continental GT Convertible!

La super cabrio britannica è unʼauto dal fascino immenso e fa niente che è inverno, chi può permettersela (stiamo attorno ai 250 mila euro) potrà guidarla per tutto lʼanno, perché lʼabitacolo super protettivo e la funzione “scaldacollo” permettono di viverla in ogni stagione. Se piove, la capote con apertura a zeta si chiude in soli 19 secondi, anche in marcia fino ai 50 km/h, ed è bellissima con le sue 7 tinte tra cui lʼesclusivo motivo Tweed. Il prossimo anno Bentley festeggerà i 100 anni di storia e questa Continental GT Convertible è di certo il miglior regalo che si è potuta fare.