7 gennaio 2018 09:30 Bentley Continental GT, la coupé favolosa Sintesi perfetta di lusso e sportività

Scolpita, arrotondata, che rifrange le luci e brilla, esprimendo tutta la sua bellezza. Una statua, soltanto con un motore sotto quel cofano scolpito che può farla andare fino ai 330 chilometri allʼora. La Bentley Continental GT è una coupé fantastica, la massima espressione della maestria artigiana delle factory britanniche, giunta ora alla terza generazione.

Bentley Continental GT terza generazione Ufficio stampa 1 di 34 Ufficio stampa 2 di 34 Ufficio stampa 3 di 34 Ufficio stampa 4 di 34 Ufficio stampa 5 di 34 Ufficio stampa 6 di 34 Ufficio stampa 7 di 34 Ufficio stampa 8 di 34 Ufficio stampa 9 di 34 Ufficio stampa 10 di 34 Ufficio stampa 11 di 34 Ufficio stampa 12 di 34 Ufficio stampa 13 di 34 Ufficio stampa 14 di 34 Ufficio stampa 15 di 34 Ufficio stampa 16 di 34 Ufficio stampa 17 di 34 Ufficio stampa 18 di 34 Ufficio stampa 19 di 34 Ufficio stampa 20 di 34 Ufficio stampa 21 di 34 Ufficio stampa 22 di 34 Ufficio stampa 23 di 34 Ufficio stampa 24 di 34 Ufficio stampa 25 di 34 Ufficio stampa 26 di 34 Ufficio stampa 27 di 34 Ufficio stampa 28 di 34 Ufficio stampa 29 di 34 Ufficio stampa 30 di 34 Ufficio stampa 31 di 34 Ufficio stampa 32 di 34 Ufficio stampa 33 di 34 Ufficio stampa 34 di 34 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Una granturismo che è sintesi compiuta di eleganza e sportività, lusso e dinamicità. Il design è tanto muscolare quanto super innovativo, e lo dimostra il fatto che la nuova Continental GT è la prima auto di serie al mondo con le fiancate in superfoam per la massima protezione degli interni. Proprio gli interni esprimono al meglio il concetto di lusso sportivo che sta dietro alle creature della Casa inglese. Qui si scoprono i materiali lavorati a mano, le sellerie in pelle e una decina di radiche di legno tra cui scegliere per gli inserti, sapendo che per ogni Continental si utilizzano almeno 10 metri quadrati di legname. Senza dimenticare i sedili con 20 tipi di regolazione.

Della stessa pasta è la motorizzazione: 12 cilindri turbo benzina da 635 CV di potenza e 900 Nm di coppia. Un motore con struttura a W (e non V), che significa maggior compattezza e una lunghezza inferiore del 24%. Grazie a queste qualità, la nuova Continental GT passa da 0 a 100 km/h in 3,7 secondi, per una velocità massima omologata di 333 orari. Il cambio a doppia frizione e 8 rapporti è una primizia in casa Bentley e serve per passaggi di marcia più rapidi ed efficienti. La trazione è 4x4 e innovativo è pure il telaio adattativo con sistema Dynamic Ride da 48 volt (un brevetto Bentley), per assicurare maneggevolezza e agilità straordinarie, controllando le forze dʼaccelerazione laterali e il comfort di chi guida e dei passeggeri.

Anche lʼequipaggiamento hi-tech di bordo sposa i concetti di lusso ed eleganza. Lo dimostra ad esempio il display rotante con quadro strumenti digitale e touch screen da 12,3 pollici alloggiato in un vano in radica, che ruota per mostrare lo schermo a chi guarda. Lʼimpianto audio standard ha la potenza di 650 watt e si avvale di 10 altoparlanti, ma optional sono sia un Bang & Olufsen da 1.500 watt con 16 altoparlanti che un sistema Naim da 2.200 watt e 18 altoparlanti, per unʼesperienza dʼascolto unica. Merito anche del vetro laminato acustico utilizzato per parabrezza e finestrini, che riduce di ben 9 decibel il rumore esterno.