Elon Musk annuncia Grok su Tesla

Sempre perché la domanda sorge spontanea, in un mondo fatto di business ci chiediamo se i proprietari di Tesla saranno costretti a pagare Grok nel momento in cui dovranno utilizzarlo nei loro veicoli. Quello che sappiamo è che su X il chatbot è gratuito, mentre per l'accesso a Grok 4 tramite sito o app occorre pagare 30,00 dollari al mese, mentre la versione più potente del chatbot, Grok 4 Heavy, costa addirittura 300 dollari al mese. Con molta probabilità, l’implementazione di Grok sulle Tesla potrebbe essere accessibile a tutti, invece una versione più evoluta potrebbe essere riservata soltanto agli abbonati. Come altra ipotesi, i proprietari di Tesla che non vorranno Grok hanno dalla loro parte diverse alternative. Infatti il browser del marchio consente di accedere ai rivali del chatbot, come Claude di Anthropic.