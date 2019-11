Eccola la V4 Streetfighter, Ducati gioca il… Joker

Potente come una superbike, ma priva di carenatura, la Ducati V4 Streetfighter è una naked esagerata, che deve alla superbike dʼeccellenza di Borgo Panigale il motore 4 cilindri. È il Desmosedici Stradale da 1.103 cc, che poggia su un telaio “Front Frame” rivisto in tutto. Ne è nata così una moto aggressiva, emozionante, tanto nel look quanto nellʼesuberanza motoristica espressa nei 208 CV di potenza e nei 184 kg di peso. E se non bastassero, ecco la versione S, che alleggerisce la supernaked fino a 178 kg, vi aggiunge le sospensioni Ohlins e lo scarico Akrapovic, e la potenza sale fino a 220 cavalli!

Esteticamente la Streetfighter V4 è stata una scommessa dura da vincere. La leggerezza, il design minimalista, le ali in configurazione biplano servono a ottimizzare lʼaerodinamica della moto, generando 28 kg di “downforce” a 270 km/h e così riducendo il “galleggiamento” della ruota anteriore alle alte velocità e la tendenza all’impennata. La stabilità durante le fasi di frenata, ingresso e percorrenza di curva è stato infatti il maggior problema per gli ingegner Ducati, che pure introducono sulla moto lʼelettronica più avanzata. Si basa sull’impiego di una piattaforma inerziale a 6 assi, in grado di rilevare istantaneamente angolo di rollio, di imbardata e di beccheggìo.

Ducati V4 Streetfighter è proposta in due versioni ‒ standard e S ‒ e arriverà a listino a marzo 2020. I prezzi partono da 19.990 euro, per la versione S si va da 22.990 euro.

Nello speciale motori anche la Ducati V4 Streetfighter