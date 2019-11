È Ducati V4 Streetfighter la moto più bella della 77° edizione di Eicma . La super naked sportiva di Borgo Panigale è stata scelta dal 36,7% dei votanti al concorso “Vota e vinci la moto più bella del Salone”, organizzato per il pubblico di Eicma 2019 dalla rivista italiana Motociclismo in collaborazione con gli organizzatori del salone milanese.

Un concorso che la rivista dedicata alle due ruote svolge ormai da 15 anni e Ducati si è aggiudicato il premio per la decima volta! Oltre 14.500 appassionati hanno espresso la propria preferenza, tra visitatori del salone e gli utenti iscritti al sito online del magazine motociclismo.it. Il trionfo italiano è completato dal secondo posto di Aprilia RS 660, col 14,9% delle preferenze, e dal terzo di MV Agusta Superveloce 800 con lʼ11,2%. Quarta e prima delle straniere la superbike Honda CBR1000RR-F SP e quinta ancora unʼitaliana, la Moto Guzzi V 85 TT Travel.

Con il suo manubrio alto e largo, lo Streetfighter V4 è unʼinterpretazione davvero originale e difficile del motore Desmosedici Stradale. Un 4 cilindri di 1.103 cc che sviluppa la potenza di 208 CV, e per una moto non carenata è davvero un valore impressionante, stante anche la leggerezza del modello (178 kg). In Ducati hanno lavorato certosino sullʼassetto e le sospensioni, aggiungendo un pacchetto elettronico di ultima generazione, con migliaia di chilometri di test in Sardegna per valutare le condizioni più imprevedibili. Il risultato è una naked Ducati esagerata, moderna e tecnologica, con un design che sa emozionare.