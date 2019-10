Premiere Ducati, Red Essence e Science of Speed

La 77° edizione di Eicma ‒ il Salone internazionale del ciclo e motociclo ‒ aprirà il 7 novembre alla Fiera di Milano, ma come sempre Ducati ci offre una succosa anteprima di quella che sarà la sua gamma 2020. Lo fa a Rimini , nella cornice “casalinga” che lungo la via Emilia compendia la miglior Italia dei motori, di cui Ducati e Borgo Panigale sono un tassello importante.

Andiamole a scoprire subito le nuove Ducati, partendo dalla novità assoluta della Panigale V2. Erede della 959 Panigale, la bicilindrica carenata assume un’estetica completamente nuova e fa suo il forcellone monobraccio e il nuovo scarico con silenziatore laterale sotto il motore. È una moto media soltanto per i canoni Ducati, perché con il Superquadro di 955 cc da 155 CV Euro 5 è una bella e performante sportiva, godibile però nei più svariati contesti. Claudio Domenicali, A.D. Ducati, ne parla come incarnazione della “Red Essence” della marca, con la livrea Rosso Ducati che sposa i cerchi di colore nero gli pneumatici Pirelli Diablo Rosso Corsa II. Prezzi da 17.990 euro.

E la più grande V4 Panigale? Cʼè cʼè, rinnovata col Modello 2020 che la rende ancora più potente e veloce. In questo caso siamo nel campo della “Science of Speed”, suggerisce sempre Domenicali, perché i 214 CV (220 sulla versione S) incontrano il gran lavoro fatto per renderla più adatta alla guida stradale. Arriverà a gennaio a 23.490 euro, ma a novembre è già disponibile in prevendita la versione V4 Panigale S 2020, con sospensioni Ohlins, cerchi forgiati e lo scarico full-racing Akrapovič, al prezzo di 28.790 euro.

Passiamo ora allʼaltra grande novità della Casa: la super naked Panigale V4 Streetfighter. Una moto che è stata una sfida per gli ingegneri Ducati, per la difficoltà a costruire una moto senza carenatura capace di una potenza superiore ai 200 cavalli. Occorreva rendere lʼavantreno meno stretto, creare equilibrio tra performance e stabilità direzionale, assicurare una seduta comoda (60 mm di schiuma) e una maggior ergonomia di manubrio e pedali. Ma alla fine ne è uscito un prodotto bellissimo, con un frontale entusiasmante che cita lʼimmagine del joker. Il motore è il Desmosedici stradale da 208 CV a 12.500 giri. Arriverà a marzo, costa da 19.990 euro, la S da 22.990 euro.

I fan di Monster e Multistrada non vedranno tradite le attese. Anche per loro nel 2020 ci saranno varie sorprese, qui indichiamo soltanto la versione Grand Tour della Multistrada 1260 S, la cubatura più grande della maxi-enduro, caratterizzata dalla livrea color sabbia con telaio rosso. Prezzo di 22.490 euro. Gli appassionati di Scrambler avranno invece una moto tutta nuova: la Icon Darked 800. È una versione dʼaccesso che si distingue per le guance nuove in alluminio che sposano l’acciaio del serbatoio a goccia. Di serie ha lʼABS Cornering e il Ducati Multimedia System, per viaggiare ascoltando la propria musica preferita, rispondere alle telefonate o parlare col passeggero grazie all’interfono.