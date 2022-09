Due è meglio di uno, ecco la Suzuki V-Strom 1050DE

Suzuki V-Strom 1050DE

Aumentano inoltre l’escursione delle sospensioni, l’interasse

manubrio a sezione variabile

è equipaggiata con ruote a raggi da 17 pollici al posteriore e da 21 pollici all’anteriore, con pneumatici semi-tassellati Dunlop in primo equipaggiamento, elementi che migliorano il comportamento in fuoristrada. Il cupolino fumé e la sella rialzata da terra fino a 880 mm connotano il look sportivo di questa moto.(+40 mm, per 1.595 mm totali) e l’inclinazione del cannotto di sterzo, il tutto per migliorare la stabilità e il controllo sui terreni accidentati. Inediti sono anche il forcellone, più lungo e irrigidito del 10% circa e il, più largo di 20 millimetri.

Ma rinnovato si presenta anche il modello base

V-Strom 1050

motore bicilindrico da 107 CV

Suzuki Intelligent Ride System

, con ruote in lega da 17 pollici al posteriore e 19 all’anteriore, gommate Bridgetsone Battlax Adventure A41. Un’altra novità è il grande cupolino, dotato di un rapido sistema di regolazione in altezza. Entrambe le moto sono spinte dal confermato, tarato per lʼavventura e per i grandi chilometraggi. A gestire la dinamica di marcia è il, che sfrutta anche i dati rilevati da una piattaforma inerziale Bosch a tre assi.

Le nuove V-Strom 1050 Modello 2023 beneficiano di importanti interventi a livello tecnico e digitale, dove spiccano una nuova strumentazione LCD a colori con schermo da 5 pollici e il

sistema “Cambiarapido”

(Bi-directional Quick Shift System) per cambiate rapide a salire e in scalata senza lʼuso della frizione. I prezzi non sono ancora stati ufficializzati.