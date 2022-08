Suzuki GSX-S1000 GT, dimostrazione di forza sui passi alpini

Nell’arco di due giorni la Suzuki GSX-S1000GT ha affrontato 7 valichi alpini

Monginevro

Izoard

Vars

Lautaret

Galibier

Téléghaphe

Moncenisio

, superando un dislivello di 10.300 metri e percorrendo in totale 534 chilometri. Partiti dalla sede di Suzuki Italia in provincia di Torino, a Robassomero, le GSX-S1000GT hanno scalato il, il Col dellʼ(2.360 metri sul livello del mare), il Colle di(2.108 metri), il(2.058 metri) e salendo poi in cima al(2.642 metri), per poi scendere verso il Colle del(1566 metri) e di nuovo oltre i 2000 metri del Colle del

Gli appassionati di ciclismo avranno riconosciuto alcune delle vette più famose del Tour de France. Ma la

globetrotter Suzuki

autostrada A32

è una moto a tutto tondo, che si trova a suo agio anche nei tratti più veloci, come quello sullʼche ha esaltato la stabilità e l’eccellente protezione aerodinamica garantite dalla carenatura, la cui forma è stata studiata in lunghi test nella galleria del vento.

L’autostrada ha anche permesso lʼagevole regolazione della velocità attraverso il

cruise control

cambio senza frizione Quick Shift

della GT, per mantenere in tutto relax la velocità preferita. Utilizzando il pack elettronico, dallʼIntelligent Ride System al Traction Control su 5 livelli fino al, la Grand Tourer Suzuki ha infine registrato un consumo medio di soli 5,1 litri ogni 100 chilometri!